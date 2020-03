POL-BOR: Vreden - Flucht endet mit Sturz

Kreispolizeibehörde Borken

Mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro endete am Dienstag die Flucht eines Motorrollerfahrers. Beamte des Zolls hatten dem 15-Jährigen gegen 16.55 Uhr auf der Zwillbrocker Straße in der Bauerschaft Gaxel ein Signal gegeben, anzuhalten. Der junge Vredener entfernte sich jedoch und streifte dabei einen 62-jährigen Beamten, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Der 15-Jährige fuhr weiter, die Beamten folgten ihm. Der Jugendliche reagierte weiter nicht auf Signale zum Anhalten. Um ein Überholen auf dem Wirtschaftsweg zu verhindern, fuhr er in Schlangenlinien. An einer Einmündung touchierte er den Streifenwagen des Zolls, verlor die Kontrolle und stürzte. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei erhellte sich das Motiv des Jugendlichen für seine Flucht: Der 15-Jährige war schon vor einigen Wochen bei einer Kontrolle aufgefallen, weil sein Motorroller schneller als 25 km/h fuhr. Daran hatte sich bislang nichts geändert. Zudem war an dem Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizeibeamten stellten den Motorroller sicher.

