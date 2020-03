Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - 84 Verkehrsverstöße festgestellt

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei ihren wöchentlichen kreisweiten Schwerpunktkontrollen hat die Polizei Paderborn in der vergangenen Woche 84 Verkehrsverstöße festgestellt. Bei der Kontrolle am Donnerstag stand das Thema Geschwindigkeit im Fokus. Die Maßnahmen am Freitag konzentrierten sich auf das Verhalten von Radfahrenden sowie auf das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber Radfahrenden.

Dabei sprachen die Beamtinnen und Beamten gegen elf Fahrradfahrer Verwarnungen aus, weil sie auf der falschen Straßenseite unterwegs waren. Ein Radfahrer war durch sein Handy abgelenkt. Dazu erwischte die Polizei zwei Autofahrer, die eine Straße trotz roter Ampel überquerten. Beim Kontrolleinsatz Geschwindigkeit am Donnerstag stellte die Polizei insgesamt 70 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die regelmäßigen Schwerpunktkontrollen gehören zum Behördenschwerpunkt #PassAuf!, mit dem sich die Kreispolizeibehörde Paderborn für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr einsetzt.

