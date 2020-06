Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Altenberge, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt-Bu., Altenberge (ots)

Ort: Steinfurt-Bu., Bahnhofstraße Zeit: Dienstag, 02.06.2020, 13.46 Uhr

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt ging eine Autofahrerin zu ihrem auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Auto. Dort stellte sie die Tasche mit ihren Einkäufen in den Kofferraum. Während sie den Einkaufswagen wegbrachte, öffnete ein Mann den Kofferraum und entwendete die Tasche, in der sich unter anderem auch mehrere persönliche Unterlagen der Frau befanden. Der unbekannte Mann wird als dunkelhäutig beschrieben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Ort: Altenberge, Kümper Zeit: Mittwoch, 03.06.2020, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 06.15 Uhr

Unbekannte manipulierten das Schloss an einem Firmentransporter. Aus dem Opel Movano entwendeten die Täter ein iPad, Bargeld und Bankkarten. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, 02571/928-4455.

