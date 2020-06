Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sachbeschädigung

Ochtrup (ots)

Auf einer Baustelle an der Werner-Brinkwirth-Straße haben Unbekannte einen Kfz-Anhänger aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch (03.06.), 16.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.45 Uhr. In dem Anhänger lagerten Baumaterialen. Entwendet haben die Täter aus dem Anhänger nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

