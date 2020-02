Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Dieb flüchtet mit Räucherlachs

Duisburg (ots)

Eine Verkäuferin hat am Montag (10. Februar, 8:50 Uhr) in einem Supermarkt an der Atroper Straße einen Mann beim Stehlen von Räucherlachs erwischt. Als die 36-Jährige ihn ansprach, schlug ihr der Unbekannte gegen den Oberkörper und flüchtete mit der Beute. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 35 unter 0203 2800. (jg)

