Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort/Hochfeld/Dellviertel: 13 Einbrüche am Wochenende

Duisburg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Duisburger Polizei 13 Einbrüche gezählt. Die ermittelnden Beamten stellten eine örtliche Konzentration der Taten in den Stadtteilen Wanheimerort, Hochfeld und im Dellviertel fest. Auf der Sperberstraße in Wanheimerort brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend (8. Februar) 18:30 Uhr bis Sonntagmorgen (9. Februar, 11:45 Uhr) über die Balkontür ein. Sie erbeuteten bei dem 65-jährigen Mieter Geld und Schmuck. Ebenfalls über eine Balkontür drangen Einbrecher am Samstag (8. Februar) auf der Eschenstraße in eine Wohnung ein. Auch hier nahmen sie Geld und Schmuck der 67-jährigen Mieterin an sich und flüchteten. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800.

Die Experten von der kriminaltechnischen Prävention helfen und geben praktische Tipps, wie man die eigenen vier Wände einbruchssicher machen kann: Ob vor Ort, ob in Wohnungen oder Häusern, ob bei Balkontüren oder Fenstern - die erfahrenden Kripo-Beamten kennen sich gut aus. Und: Je schwieriger es für die Langfinger wird, desto eher bleibt es beim Versuch. Termine und Kontakt zur Kriminalprävention gibt es im Internet unter https://duisburg.polizei.nrw/kriminalpraevention-9 oder telefonisch unter der Rufnummer 0203 280 4254. (stb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell