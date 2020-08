Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Metzingen-Neuhausen (RT): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem Pedelec am Dienstagvormittag erlitten. Der 77-Jährige war kurz vor 11.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Dettingen und Neuhausen unterwegs. Ersten Ermittlungen nach stürzte er ohne Fremdbeteiligung am Übergang des Radwegs zur Straße "Im Kies". Eine Passantin half dem Verunglückten und verständigte die Rettungskräfte. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte, der keinen Helm getragen hatte, vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (ms)

Ohmden (ES): Lkw umgekippt

Ein mit Sand beladener Sattelzug ist am Dienstagnachmittag auf der Zeller Straße umgekippt. Ein 31-Jähriger war mit dem 38-Tonner samt Anhänger gegen 14.20 Uhr auf der Straße in Richtung Zell unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Holzmadener Straße geriet sein Lkw in der Kurve offenbar aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und kippte anschließend nach rechts um. Dabei beschädigte er möglicherweise eine Hauswand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich nach ersten Schätzungen allerdings auf mindestens 200.000 Euro belaufen. Der 31-jährige Fahrer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Er wurde durch den vorsorglich angeforderten Rettungsdienst an der Unfallstelle untersucht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle ausgerückt. Die Bergungsarbeiten, für die die Straße voll gesperrt und ein Kran angefordert werden musste, dauern zur Stunde (Stand 16:58 Uhr) noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. (rn)

Mössingen (TÜ): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Mössingen leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige war um 15.15 Uhr mit einem Audi A 5 auf der Ofterdinger Straße unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte die Fahranfängerin zu spät, dass zwei Fahrzeuge vor ihr an der Zufahrt zu einem Discounter verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie schob mit ihrem Wagen den Dacia eines 44 Jahre alten Mannes auf den Mini einer 23-Jährigen. Neben der Unfallverursacherin zogen sich zwei 68 und 43 Jahre alten Frauen in dem Dacia leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle war, versorgt. Der Audi und der Dacia mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

