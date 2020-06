Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Körperverletzung

Greven (ots)

In der Grevener Innenstadt ist es am Dienstagvormittag (16.06.2020) zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Um 10.30 Uhr hatte ein Linienomnibus die Haltestelle am Rathaus an der Straße Hinter der Lake angefahren. Zu dem Zeitpunkt hielten sich dort mehrere wartende Personen und ein offensichtlich alkoholisierter Mann auf. Dieser begehrte Einlass in den Bus, was ihm aber nach Zeugenangaben nicht gestattet wurde. Daraufhin zeigte sich der 56-Jährige äußert verärgert. Schließlich warf er eine von ihm in der Hand getragene Flasche in Richtung der Wartenden. Die Flasche verfehlte zwei 17/18 Jahre alte junge Männer, traf aber eine hinter ihnen stehende Frau. Den Angaben zufolge trug diese eine sichtbare Verletzung am Kopf davon. Die Frau stieg in den Bus, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Es handelt sich um eine 15 bis 25 Jahre alte, "kleine" Frau. Sie trug einen Zopf in den Haaren und war mit einem pinken Oberteil bekleidet. Die Polizei bittet weitere Zeugen und die Frau, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455. Der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende 56-Jährige konnte von der Polizei an der Alten Bahnhofstraße angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gegen ihn erstattet.

