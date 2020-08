Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Hecke in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Exhibitionist auf Spielplatz (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Mittwochabend auf einem Kirchheimer Spielplatz sein Unwesen getrieben. Der 70 bis 75 Jahre alte Mann setzte sich gegen 19.45 Uhr auf dem Spielplatz an der Lauter in der Straße Hafenkäs auf eine Bank in die Nähe von zwei Jugendlichen. Während er die 14-Jährigen beobachtete, öffnete er seine Hose und masturbierte. Im Anschluss entfernte er sich in Richtung Friedhof. Der Senior hat graue Haare und eine Halbglatze. Zur Tatzeit trug er ein gelbes T-Shirt und eine dunkelgrüne, kurze Hose. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Filderstadt (ES): Mit Fahrzeug mehrfach überschlagen

Ein Pkw-Lenker hat sich bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag mehrfach mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 29-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr auf der L 1205 von Wolfschlugen herkommend in Richtung Sielmingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem 3er BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überfuhr einen Leitpfosten und blieb an einem Baum hängen. Dadurch drehte sich der BMW und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurden drei weitere Bäume beschädigt. Der Fahrer erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Sein total beschädigter Pkw musste geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Neckartenzlingen erlitten. Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem Mazda gegen 19.10 Uhr die Straße Marktplatz und hielt in der Kreuzungsmitte mit der Haupt-/Schulstraße an der Markierung an. Die Frau wollte von der Durchgangsstraße geradeaus in die Schulstraße abbiegen. Beim Losfahren missachtete er den Vorrang einer von rechts kommenden, 22 Jahre alten Fahrradfahrerin, die mit ihrem Rennrad der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Die junge Frau stürzte durch den Zusammenstoß über den Pkw auf die Straße. Die 22-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Lenningen (ES): Unter Alkoholeinfluss in die Leitplanken gekracht

Weil er unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat, musste ein 27-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Grabenstetter Steige/ L 1211 bergabwärts unterwegs. In einer Linkskurve prallte er mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Dabei verlor der Corsa ein Rad und kam schließlich nach mehreren hundert Metern zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt gebliebenen Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Opel wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Pfaffenhalde ist zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 20.40 Uhr, eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich offenbar über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Innere nach Stehlenswertem. Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): In Tierheim eingebrochen

In ein Tierheim in Tailfingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 21.30 Uhr und sieben Uhr gelangte der unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude. Dort entwendete er aus einem Büro mehrere Geldkassetten. Die Höhe des Diebesguts dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/984314-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Albstadt-Lautlingen (ZAK): Thuja-Hecken in Brand geraten

Mehrere Thuja-Hecken sind am Mittwochabend in der Ebingertalstraße in Lautlingen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Kurz nach 18 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, in denen das Feuer auf einem Privatgrundstück hinter einem Gartencenter gemeldet wurde. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen sich in der Nähe befindlichen Schuppen verhindert werden. An den etwa sechs Meter hohen Pflanzen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften ausgerückt. (ms)

