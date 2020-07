Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand auf einem Lagerplatz in Strasburg

Strasburg (ots)

Heute Morgen (15.07.2020, 05:00 Uhr) kam es auf einem Lagerplatz in der Wismarer Straße in Strasburg zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden Holzbalken, die sich auf dem Lagerplatz befanden und mittels einer Plane abgedeckt waren, in Brand gesetzt. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurde das Feuer sofort bekämpft und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude verhindert. Aufgrund der abgebrannten Holzbalken und der verrußten Fassade des Nebengebäudes wird der entstandene Sachschaden auf 5.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz und ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

