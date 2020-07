Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 35-jähriger Mann tot in Wohnung aufgefunden; Er-mittler gehen von Gewaltverbrechen aus; 45-köpfige Sonderkommission "Lorbeer" nimmt Ermittlungen auf; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Montagmorgen des 13. Juli 2020 wurde ein 35-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in der Neckarstadt aufgefunden. Aufgrund der äußeren Umstände fiel der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde er am 04. Juli 2020 letztmals lebend gesehen.

Die Leiche des Mannes wurde beschlagnahmt und zum Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg gebracht, wo eine Obduktion die Todesumstände sowie den Todeszeitpunkt klären soll.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat zur Klärung der Tat eine 45-köpfige Ermittlungsgruppe "Lorbeer" gegründet, die ihre Arbeit bereits aufge-nommen hat.

