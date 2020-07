Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Zwei Motorräder kollidierten; hoher Sachschaden; keine Verletzte

Leimen (ots)

Am Sonntagvormittag kollidierten in der Rohrbacher Straße zwei Motorradfahrer miteinander. Ein 55-jähriger Harley-Davidson-Fahrer fuhr in Richtung Leimen-Mitte, als er gegen 10.20 Uhr an einer roten Ampel anhalten musste. Dies erkannte ein 61-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Harley-Fahrer auf. Beide Motorräder wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Die BMW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000.- Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

