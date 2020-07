Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ Innenstadt: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen verursachte ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer in der Innenstadt einen Verkehrsunfall. Der 44-jährige Mercedes-Fahrer fuhr gegen 10.20 Uhr in die Breite Straße, in Richtung Paradeplatz ein. Als er bemerkte, dass er falsch gefahren war, fuhr er rückwärts aus der Fußgängerzone und kollidierte an der Kreuzung D1/N1 mit einem ordnungsgemäß fahrenden VW. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mercedes-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt über 6.000 Euro.

