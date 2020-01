Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Mülltonne in Brand gesteckt 20.01.2020

Gottmadingen (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 03.45 Uhr wurde der Polizei eine brennende Mülltonne an einem Wohnhaus in der Straße "Im Buck" mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Restmülltonne fast abgebrannt. Durch den Brand wurde die Hauswand leicht beschädigt. Personen, die der Polizei in diesem Fall Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

