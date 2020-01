Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Markelfingen) Täter nach Einbruch festgenommen 19.01.2020

Radolfzell (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Radolfzell nahmen am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr in der Oberdorfstraße einen 33-jährigen Einbrecher fest. Ein aufmerksamer Nachbar, der durch das Klirren von Glas aufgewacht war, bemerkte vor einem Lebensmittelgeschäft eine in schwarz gekleidete Person und informierte die Polizei. Die Beamten umstellten das Gebäude und nahmen den Täter beim Verlassen des Geschäftes vorläufig fest. Die Ermittlungen wurden bzgl. weiter in Frage kommender Taten aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell