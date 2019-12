Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191204-5: Beamten kam Marihuana-Geruch entgegen - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls trafen die Polizisten auf einen Nachbarn, der in seiner Wohnung Cannabis hortete.

Polizisten fuhren am Dienstag (03. Dezember) gegen 16:15 Uhr zur Schillerstraße, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Da an der Wohnungstür der betroffenen Person niemand öffnete, klingelten sie bei einem Nachbarn (33). Als dieser aufmachte, strömte den Polizisten starker Marihuana-Geruch in die Nasen. Sie durchsuchten die Wohnung des 33-Jährigen und stellten mehr als 100 Gramm Marihuana und Bargeld sicher. Anschließend nahmen sie den Mann vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (nh)

