Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche im Oldenburger Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch an der Fürstenwalder Straße zwei Pedelecs entwendet. In der Zeit zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 10.45 Uhr, verschafften sich die Diebe Zugang zu einem Geräteschuppen, der im hinteren Bereich eines Mehrfamilienhaus liegt. Die in dem Schuppen abgestellten Räder hatten einen Wert von jeweils etwa 3000 Euro. (671430)

In der Otto-Wels-Straße hebelten Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 und 11.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten anschließend mit zwei Kameras und Zubehör. (672227)

Ebenfalls am Mittwoch stiegen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Ernst-Barlach-Straße ein. Den Tätern gelang es, im Zeitraum zwischen 8.45 und 11.15 Uhr durch ein halb geöffnetes Badezimmerfenster ins Haus zu klettern. Dort entwendeten sie Bargeld und Schmuck. (672835)

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell