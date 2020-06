Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 52-Jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Gehweg der Sandkruger Straße kam es am Mittwochabend offenbar zu einem Raubüberfall auf einen 52-jährigen Oldenburger.

Zeugen bemerkten wenige Minuten nach 21 Uhr an der Sandkruger Straße in Höhe der Parkplatzzufahrt zum Friedhof einen verletzten Mann und alarmierten über Notruf den Rettungsdienst und die Polizei.

Bei dem 52-Jährigen wurden erhebliche Prellungen und Hautabschürfungen festgestellt. Den Beamten gegenüber schilderte der Oldenburger, dass er zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Bümmersteder Tredde unterwegs war. Kurz vor der Friedhofszufahrt sei er dann von zwei Männern angegriffen worden. Die Unbekannten hätten ihm mehrere Faustschläge verpasst, den Rucksack vom Rücken gerissen sowie die Armbanduhr abgenommen, so der 52-Jährige. Als er zu Boden ging, sei er von einem der Täter mit dem Fuß getreten worden. Anschließend hätten die Angreifer die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit einem Fahrrad seien die beiden Täter schließlich in Richtung stadtauswärts davongefahren; dabei habe einer der Manner auf dem Gepäckträger des Fahrrads gesessen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen 20.15 und 20.45 Uhr zugetragen haben. Bei einem der Unbekannten soll es sich nach Angaben des Opfers um einen etwa 25 Jahre alten, 1,75 Meter großen und schlanken Mann mit dunklen kurzen Haaren gehandelt haben. Er habe ein weißes Shirt mit Aufdruck getragen. Der zweite Täter soll etwa 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er habe blonde Haare und einen komplett tätowierten linken Arm gehabt. Bekleidet sei er mit einem blauen T-Shirt oder Polohemd gewesen.

Der 52-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen; Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 melden. (674423)

