POL-OL: +++ Unbekannter belästigt Frauen am Woldsee +++

Eine 58-jährige Oldenburgerin ist am Dienstagabend am Woldsee Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Die Frau erstattete noch am Abend Anzeige bei der Polizei.

Die Oldenburgerin schilderte den Beamten, dass sie im Woldsee schwimmen war. Als sich sich etwa um 20.15 Uhr am Seeufer wieder anzog, sei sie von einem Unbekannten beobachtet worden. Der Mann habe die 58-Jährige anschließend mehrfach in anzüglicher Weise verbal belästigt.

Die Frau habe daraufhin ihre Sachen gepackt und einen Spaziergänger, der sich in der Nähe aufgehalten hatte, um Hilfe gebeten. Der Zeuge habe die Oldenburgerin dann zum Parkplatz begleitet. Währenddessen habe er der 58-Jährigen berichtet, dass der unbekannte Täter zuvor zwei weitere Frauen angesprochen und belästigt haben soll.

Die 58-Jährige beschrieb den Unbekannten als dunkelhaarig; er sei mit schwarzer Hose und weißem T-Shirt mit schwarz-rotem Aufdruck begleidet gewesen sein. Er habe eine kleine schwarze Unhängetasche getragen und ein schwarzes Hollandrad mitgeführt. Der Mann sei ihren Angaben zufolge von südländischem Erscheinungsbild gewesen.

Das zuständige Polizeikommissariat in Westerstede hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet und hofft auf weitere Hinweise zur Tat. Insbesondere suchen die Ermittler den noch unbekannten Zeugen sowie die beiden mutmaßlichen Opfer, von denen der Zeuge berichtet hatte.

Für Hinweise und Rückfragen ist das Polizeikommissariat Westerstede unter der Telefonnummer 04488/833-115 erreichbar. (669426)

