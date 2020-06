Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Rollerfahrer ohne Beleuchtung auf der A 293 +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 16.06.2020, wurde um 22.25 Uhr über den polizeilichen Notruf ein Rollerfahrer gemeldet, der die A 293 in Richtung Autobahnkreuz Nord in auffälliger Fahrweise und ohne Beleuchtung befuhr. Beamte der Autobahnpolizei Oldenburg konnten das Fahrzeug kurz hinter dem benannten Autobahnkreuz auf der B 211 stoppen. Fahrer war ein führerscheinloser 82-Jähriger Mann, der den Ermittlungen nach ohne Orientierung aus Ibbenbüren/NRW bis nach Oldenburg gefahren ist. Ursächlich für die Odyssee dürfte eine offensichtliche Demenz sein. Dies wurde von den verständigten Angehörigen bestätigt, in dessen Obhut er gegeben wurde.

