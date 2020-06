Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bei Einbruch E-Scooter entwendet +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Garage erbeuteten unbekannte Täter am Wochenende einen neuwertigen E-Scooter im Wert von knapp 300 Euro.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstag gegen 14 Uhr brachen die Diebe gewaltsam ein Vorhängeschloss an der Garage in der Straße An den Voßbergen auf. Mit dem silberfarbenen Scooter, der mit einem aktuell gültigen Versicherungskennzeichen versehen war, flüchteten die Diebe anschließend. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Gerät der Marke A.T.U. mit der Bezeichnung "Explorer Scooter ESA 1919".

Zeugenhinweise nimmt die Polizei wie üblich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (662696)

