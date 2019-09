Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Heftiger Verkehrsunfall in der Nußlocher Straße

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit mindestens einem Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden ereignete sich am späten Freitagnachmittag in Walldorf.

Um 17:00 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau in Begleitung ihres Kindes mit einem Toyota die Nußlocher Straße in Richtung Nußloch, um an der Kreuzung zur Ringstraße nach links abzubiegen. Dabei missachtete die Frau allerdings die Vorfahrt des Fahrers eines entgegenkommenden Citroen C5, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 47-jährige Fahrer des Citroen zog sich Schürfwunden zu und erlitt ein Schleudertrauma. Seine Unfallgegnerin ließ sich zwar an der Unfallstelle untersuchen, machte aber keine Verletzungen geltend.

Das Polizeirevier in Wiesloch ermittelt gegen die Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0152 57721021

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell