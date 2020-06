Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Westerstede - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeugführern auf der Prikker-Kreuzung

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, gg. 07:22 Uhr, kommt es an der Kreuzung Ammerlandallee / Wilhelm-Geiler-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter mit Anhänger. Der 50jährige Fahrzeugführer eines Hyundai wollte von der Wilhelm-Geiler-Straße nach links in die Ammerlandallee abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW Crafter mit Anhänger, der von einem 62jährigen Mann aus Westerstede gelenkt wurde und nahm ihm die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die Ammerlandklinik gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 10.000,--Euro.

