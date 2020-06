Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Drogeriemarkt/Dieb im Container

Kierspe (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht auf Samstag in das Lager eines Drogeriemarktes an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße ein. Ob sie Beute machten ist noch unklar. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckte Samstag, gegen 00.24 Uhr, einen Verdächtigen auf dem Grundstück des Baubetriebshofes in Bordinghausen. Dieser durchwühlte einen dort abgestellten Elektroschrottcontainer. Der Mitarbeiter stellte den Mann zur Rede und informierte die Polizei. Gegen den 54-jährigen Kiersper wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

