Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter hat das Pedelec eines Bocholters im Wert von circa 3800 Euro gestohlen. Dort kam es im Zeitraum von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr zum Diebstahl. Das Zweirad des Herstellers Haibike hatte abgeschlossen am Fahrradständer am Westend gestanden. Wer Hinweise geben kann, diese bitte der Kripo in Bocholt melden: Tel. 02871 2990.

