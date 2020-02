Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rücksichtslos überholt

Ahaus (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Fall von Nötigung im Straßenverkehr in Ahaus: Ein 31-jähriger Ahauser befuhr am Montagabend gegen 22.10 Uhr die L560 aus Richtung Ahaus-Graes kommend in Richtung Ahaus. Im Rückspiegel beobachtete er ein Fahrzeug, das mehrere andere hinter ihm fahrende Wagen überholte. Schließlich sei das Auto so dicht hinter ihm gefahren, dass er das Nummernschild nicht mehr habe ablesen können. Im weiteren Verlauf habe ihn das Fahrzeug überholt. Ein entgegenkommender roter Kleinwagen habe stark abbremsen müssen. Die Polizei bittet den Fahrer des roten Kleinwagens sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

