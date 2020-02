Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - In Rohbauten eingebrochen

Südlohn (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Rohbauten am Kookamp in Südlohn-Oeding eingedrungen. Aus einem Gebäude entwendeten sie eine Wasserpumpe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

