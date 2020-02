Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Jugendliche fahren gemeinsam auf Motorroller

Borken (ots)

Polizeibeamte entdeckten in der Nacht zum Dienstag in Borken zwei 17-Jährige und einen 15-Jährigen auf einem Motorroller. Sie fuhren gemeinsam zwischen 00.20 und 00.45 auf einen Gehweg parallel zur B70 in Richtung Borken. Der 15-Jährige Fahrzeugführer besitzt weder einen Führerschein, noch eine Prüfbescheinigung. Die zwei Borkenerinnen und der Velener trugen keinen Helm, ebenso hatte das Fahrzeug keine Beleuchtung. Die Beamten kontrollierten die drei Jugendlichen und das Fahrzeug. Dabei stellte sich heraus, dass der Motorroller nur mit Hilfe der Fahrzeugkabel gestartet worden war. Die Tatverdächtigen gaben an, dass eine unbekannte Person das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hätte. Im Laufe der Anzeigenaufnahme erschien ein 16-jähriger Raesfelder vor Ort und erklärte, dass ihm der Motorroller gestohlen worden sei. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und brachten die Jugendlichen zur Polizeiwache Borken. Anschließend wurden die drei Personen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

