Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Werkzeug entwendet

Rhede (ots)

Werkzeug haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einer Scheune in Rhede-Krommert entwendet. Um hineinzukommen, hatten die Täter eine Tür des Gebäudes im Bereich Ächterkrommert aufgehebelt. Die Unbekannten erbeuteten eine Motorsäge und einen Freischneider der Marke Stihl sowie passende Akkus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell