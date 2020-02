Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Von der Fahrbahn abgekommen

Legden (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Legden ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus war gegen 08.20 Uhr auf der L575 in Richtung Legden unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet der Wagen nach rechts zum Grünstreifen hin. Der 21-Jährige lenkte gegen, geriet ins Schleudern und stürzte schließlich in den Straßengraben rechts der Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Ahauser in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell