Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrer stützt und verletzt sich schwer

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag in Gescher bei einem Unfall erlitten. Der 69-Jährige hatte gegen 17.25 Uhr den Schlesierring aus Richtung Venneweg kommend befahren und wollte seine Fahrt in Richtung August-Wessing-Straße fortsetzen. Nach ersten Erkenntnissen rutschte er beim Abbremsen von der Pedale und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Gescheraner in ein Krankenhaus.

