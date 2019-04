Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebstahl und Einbruch angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Fahrraddiebstahl An der Volmestraße wurde vom Fahrradständer des Lidl Marktes das gesicherte schwarz- silberne Mountainbike Independent am Dienstag in der Zeit von 15:30 Uhr - 15:50 Uhr geklaut.

Hasenkamp Innerhalb der letzten Woche wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein hochwertiges blau-weißes Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Zudem klauten die Täter noch Werkzeuge.

Hinweise zum Fahrraddieb und/oder dem Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Heedfelder Straße Hier versuchten sich unbekannte Täter an der Tür eines Büroraumes eines Automobilverkäufers. Dieser Aufbruchsversuch über die Osterfeiertage schlug fehl und die Täter gelangten nicht ins Büro. Es entstand Sachschaden.

An der Bodelschwinghstraße beschädigten unbekannte Pkw Aufbrecher am heutigen Morgen gegen 04.00 Uhr einen zum Parken abgestellten schwarzen Opel Corsa mit einem ausgehobenen Gullydeckel.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell