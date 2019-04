Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spiegel geklaut

Altena (ots)

In der Nacht vom 22.04. zum 23.04.2019 wurde in der Hasenkampstraße an einem geparkten schwarzen VW Golf der rechte Außenspiegel entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Spiegeldieben nimmt die Polizei in Altena entgegen.

