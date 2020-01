Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei stellt Drogen und Bargeld sicher - vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Freiburg (ots)

Bei Durchsuchungsmaßnahmen am 30.01.2020 in einer Flüchtlingsunterkunft in der Kaiserstuhlstraße in Freiburg hat die Polizei Drogen und Bargeld sichergestellt. Vorangegangen waren umfangreiche, mehrmonatige Ermittlungen des Polizeipostens Freiburg-Herdern.

Gefunden wurden bei der Durchsuchung mehrerer Räume unter anderem eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme sowie rund 30 Gramm Marihuana. Vier Männer wurden wegen des Verdachts, am Drogenhandel beteiligt zu sein, vorläufig festgenommen. Es handelt sich um gambische Staatsangehörige im Alter von 20, 21, 24 und 49 Jahren. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

oec

