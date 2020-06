Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnhaus-Einbrecher flüchtet mit Auto des Opfers - Diebstahl aus Pkw

Meinerzhagen (ots)

Am Sonntag zwischen 2.30 und 10 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Eduard-Fittig-Straße. Unbekannte Täter drangen auf bisher ungeklärte Weise ein und nahmen eine Geldbörse sowie Autoschlüssel mit. Hiermit entwendeten sie den vor dem Haus geparkten blauen Skoda Rapid (Erstzulassung 2017) mit dem Kennzeichen MK-M5080.

Diebe klauten in der Nacht auf Sonntag aus einem KIA Sportage eine Sporttasche sowie eine Kompaktkamera. Das mutmaßlich nicht abgeschlossene Fahrzeug stand an der Hochstraße. Aufbruchspuren waren nicht vorhanden.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

