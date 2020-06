Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände und Mofa-Dieb

Lüdenscheid (ots)

Wahrscheinlich führten am Samstagnachmittag Schweißarbeiten zu einem Brand in einem leer stehenden Firmengebäude. Gegen 14.30 Uhr stand ein Vordach in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Unbekannte Täter brannten Montag, 21 Uhr, an der Hohe Steinert ein Lagerfeuer am Waldrand ab. Als die Polizei eintraf, flüchteten mehrere Personen vom Ort des Geschehens. Mehrere noch in der Nähe befindliche Zeugen (15-20 Jahre), die es auf Vorhalt "nicht gewesen sein und auch nichts gesehen haben wollen", erhielten Platzverweise. Die Feuerwehr löschte die Glut. Die Polizei ermittelt wegen "Herbeiführens einer Brandgefahr".

Rollerdiebe klauten in der Nacht auf Montag ein gelbes Mofa vom Typ Yamaha Aerox mit dem Kennzeichen 408CKF. Das Fahrzeug stand unter einem Carport am Rohhammer. Bei der Tat zerkratzten der oder die Täter einen neben dem Mofa geparkten VW Golf und richteten Sachschaden an. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

