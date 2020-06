Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Unfall mit Feuerkorb und Spiritus: Zwei junge Menschen lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Hemer (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden Montag, kurz nach 1 Uhr, nach Deilinghofen gerufen. Im Garten eines Hauses hatten mehrere junge Erwachsene zusammen um einen brennenden Feuerkorb gesessen. Als das Feuer auszugehen schien, soll ein 18-jähriger Hemeraner Spiritus in das Feuer gegossen haben. Dabei kam es vermutlich zu einer explosionsartigen Durchzündung. Eine junge Frau und ein junger Mann (beide 19) erlitten schwerste Verbrennungen. Es besteht Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Burghausen (Bayern) in eine Spezialklinik nach Bochum. Den Hemeraner brachte ein Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Verursacher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell