Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Arbeitsunfall mit Baggerschaufel

Nieheim (ots)

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße in Nieheim ist Donnerstag, 4. Juni, um 9.45 Uhr ein Mann durch eine Baggerschaufel verletzt worden. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur weiteren Klärung der Unfallursache wurde das zuständige Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell