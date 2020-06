Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebe stehlen Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Warburg (ots)

Während sich ein Bewohner im angrenzenden Garten aufhielt, nutzten bislang unbekannte Diebe die Gelegenheit, in ein Wohnhaus in Warburg einzudringen und die Räume nach möglicher Beute zu durchsuchen.

Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch, 3. Juni, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr in der Prälat-Bartels-Straße in Warburg. Einer der drei Hausbewohner war während dieser Zeit zuhause und mit Arbeiten im Garten beschäftigt. Zeitgleich verschafften sich unbekannte Täter anscheinend über einen unverschlossenen Nebeneingang unbemerkt Zugang zu dem Einfamilienhaus. Es wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht, an verschiedenen Stellen wurden die Täter fündig. Erbeutet wurden unter anderem zwei Ringe und eine größere Menge Bargeld. Einzelne hochwertige elektronische Geräte wurden zwar entdeckt, aber nicht mitgenommen.

Als gegen 16.15 Uhr ein weiterer Bewohner nach Hause kam, bemerkte er die geöffneten Schränke und durchwühlten Schubladen und informierte die Polizei. Die Ermittler der Kriminalpolizei Höxter bitten nun um Hinweise von möglichen Zeugen, sie sollten sich unter Telefon 05271/962-0 melden. /nig

