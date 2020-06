Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchversuch in Schule scheitert

Warburg (ots)

Unbekannte Täter versuchten in dem Zeitraum von Freitag, 29. Mai, nach 13 Uhr bis Mittwoch, 3. Juni, gegen 12.30 Uhr, in eine Schule an der Papenheimer Straße in Warburg einzubrechen. Sie hebelten mehrmals erfolglos an drei Türen und ließen schließlich davon ab. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell