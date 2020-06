Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raub einer Handtasche +++

Oldenburg (ots)

Eine 81-jährige Frau zeigte am Dienstag bei der Polizeistation Kreyenbrück den Raub einer Handtasche an.

Ihrer Schilderung zufolge war die Oldenburgerin um 13.10 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Niedersachsendamm kommend auf dem Radweg neben dem Osternburger Kanal in Richtung Kreyenbrück unterwegs. Kurz nachdem die Radfahrerin vom Radweg nach links in die Straße Am Pulverturm eingebogen war, sei links neben ihr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad aufgetaucht. Der Mann habe sich die Handtasche der 81-Jährigen gegriffen, die hinten im Fahrradkorb abgelegt war.

Da die Oldenburgerin die Trageschlaufen der Tasche zuvor am Fahrradkorb befestigt hatte, habe der Unbekannte immer wieder an der Tasche gezerrt. Dabei sei die Rentnerin beinahe gestürzt.

Dem Unbekannten sei es schließlich gelungen, die Tasche zu entreißen und damit in Richtung Am Pulverturm zu flüchten. Die 81-Jährige blieb unverletzt.

Der unbekannte Täter soll eher klein und dünn gewesen sein. Er habe dunkle und lockige Haare gehabt sowie eine bräunliche Jacke aus glänzendem Stoff getragen. Das Opfer sprach von einem südländischen Erscheinungsbild.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (667736)

