Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub einer Geldbörse

Hagen (ots)

Bereits am 01. Mai 2019, gegen 14:00 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Männer während eines Trödelmarktes in der Kabeler Straße die Geldbörse aus der geschlossenen Handtasche einer 70-Jährigen, die einen Verkaufsstand betrieb. In dem Portemonnaie befanden sich unter anderem eine kleine dreistellige Summe an Bargeld und eine EC-Karte. Mit dieser wurde kurz nach der Tat gegen 15:40 Uhr an einem Geldautomaten eines Kreditinstituts in Butendorf/Gladbeck versucht Geld abzuheben. Von der versuchten Abhebung konnten Lichtbilder gefertigt werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Personen unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066.

Bilder finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-computerbetrug-3

