Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung in der Salzburger Straße

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. August, gegen 12 Uhr und Mittwoch, 28. August, gegen 3 Uhr, brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Salzburger Straße ein. Der oder die Täter beschädigten zunächst die Rollladen eines Küchenfensters und hebelten dieses anschließend auf. Die gesamte Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen zwei Spielekonsolen im Wert von jeweils rund 300 Euro sowie diverse Schmuckgegenstände, deren Wert noch nicht näher beziffert werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

