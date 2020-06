Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden++

Oldenburg (ots)

Am 16.06.2020, 17:45 Uhr, ereignete sich auf der Heidkamper Landstraße in Wiefelstede ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 27-jähriger Oldenburger befuhr die Landesstr. 824 aus Richtung Wiefelstede kommend, in Richtung Oldenburg. In Höhe der Einmündung Hoher Kamp beabsichtigte er mit seinem Mercedes Vito nach links abzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegen kommenden BMW Cabrio zusammen. Die 45-jährige Fahrerin aus Wiefelstede und der Verursacher wurden mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An der Unfallstelle mussten ausgelaufene Betriebsstoffe entsorgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf 70.000,-Euro.

