Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrolleinsatz der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Am Donnerstag, 28. November, führten Beamte/innen der Kreispolizeibehörde Heinsberg, mit Unterstützung von Kollegen/innen der Hundertschaft aus Mönchengladbach, zwischen 11 Uhr und 19 Uhr im Kreisgebiet Verkehrskontrollen durch. Das Ziel dieses Einsatzes war es, Einbrüche zu verhindern und Hinweise zu erlangen, die zur Aufklärung solcher Straftaten beitragen. Denn insbesondere jetzt, in der dunklen Jahreszeit, kommt es auch im Kreis Heinsberg vermehrt zu Einbrüchen in Wohnungen und Häuser. Zudem möchten die Beamten mit den Kontrollen dazu beitragen, Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen zu verhindern.

Insgesamt wurden 324 Personen und 294 Fahrzeuge kontrolliert.

Zwei Verkehrsteilnehmer standen unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln, während sie ihr Fahrzeug führten. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem fertigten die Beamten eine Anzeige gegen sie.

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis waren ebenfalls zwei Fahrer unterwegs. Sie erhielten ebenfalls eine Anzeige und durften nicht weiterfahren.

Bei einem Fahrzeug war der Versicherungsschutz erloschen und bei einem weiteren war die Betriebserlaubnis erloschen was jeweils eine Anzeige zur Folge hatte.

Weil sie während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten, wurden gegen drei weitere Fahrzeugführer Anzeigen gefertigt.

Ohne den erforderlichen Gurt waren 6 Personen unterwegs, zwei hatten die mitgeführte Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

In 18 Fällen überschritten Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, woraufhin ihnen Verwarngelder angeboten wurden.

Zudem werden die Beamten/innen die bei den Kontrollen gewonnen Erkenntnisse und Hinweise dahingehend auswerten, ob sie zur Aufklärung von Einbruchsdelikten beitragen können.

Auch zukünftig wird die Polizei weitere solcher unangekündigten Kontrollen im Kreisgebiet durchführen.

