Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Hückelhoven (ots)

Indem sie die Eingangstür aufhebelten, drangen Unbekannte in eine Gaststätte an der Parkhofstraße ein. Anschließend brachen sie zwei Automaten auf und stahlen die Geldkassetten. Was die Täter darüber hinaus erbeuteten, wird noch ermittelt. Der Einbruch wurde am 28. November (Donnerstag), zwischen 00 Uhr und 12.30 Uhr, begangen.

