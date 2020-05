Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Baum auf der Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.05.2020/ Uhrzeit: 13:01 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Am Neuenhause/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Freitagmittag wurde die Löschgruppe Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld zu einem technische Hilfeeinsatz "Baum auf der Straße" am Neuenhause alarmiert. Die freiwilligen Kameraden rückten aus und fanden vor Ort einen kleineren Baum auf der Fahrbahn. Dieser wurde mittels einer Bügelsäge zerkleinert und von der Fahrbahn geräumt. Der Einsatz endete nach ca. 35 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus.

