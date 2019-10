FW-DT: Ölspur 02.10.19

Feuerwehr Detmold

Am Mittwochnachmittag gegen 16:41 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einer Ölspur auf der Lagesche Straße gerufen. Ein Pkw hatte ab Heidlandstraße in Jerxen-Orbke Stadt einwärts bis zur Straße Im Obstgarten Getriebeöl verloren. Von dort wurde das Getriebeöl von den anderen Verkehrsteilnehmern bis zur Kreuzung Lagesche Straße Lemgoer Straße weiter verteilt. Zwischen zeitlich kam es auf Grund der schmierigen Fahrbahn zu zwei kleineren Unfällen. Aus diesem Grund wurden der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Brokhausen nach alarmiert. Um die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und unsere Einsatzkräfte zu minimieren wurde die Lagesche Straße ab der Kreuzung Georgstraße, Wittekindstraße für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Insgesamt brauchten wir 64 Sack Ölbindemittel. Um das Bindemittel wieder auf zu nehmen wurde die Feuerwehr Lemgo alarmiert die über eine Kehrmaschine verfügt. Zur Verkehrssicherung wurden im Anschluss noch Ölspurschilder durch uns aufgestellt. Der Einsatz war nach vier Stunden zu Ende.

