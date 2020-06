Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbrüche in Kleingartenanlage

Wallenhorst (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen kam es in der Kleingartenanlage an der Hansastraße zu insgesamt 18 Einbrüchen in Kleingartengebäude. Unbekannte Täter hebelten mehrere Lauben und Geräteschuppen auf und entwendeten diverse Gegenstände. Das Augenmerk der Täter lag insbesondere auf Elektrowerkzeugen wie Akkuschraubern, Bohrmaschinen und ähnlichen Geräten. Aber auch Gartenmöbel, alte Elektrogeräte wie Mikrowellen und Fernseher, wurden entwendet. Aufgrund der entwendeten Menge geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden sein muss. Die entstandenen Schäden belaufen sich in der Summe auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

