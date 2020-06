Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Sachbeschädigung an Mercedes

Quakenbrück (ots)

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Famila Getränkemarktes, Kramershagen 4, ein schwarzer Mercedes zerkratzt. Die Beschädigungen auf der Fahrerseite, eine an der vorderen und zwei an der hinteren Tür, sind offensichtlich absichtlich vorgenommen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen, wer die Kratzer an dem C-Klasse-Kombi verursacht haben könnte. Entgegengenommen werden diese unter der Rufnummer 05439/9690.

